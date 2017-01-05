ويسي كايناك: الإرهابي الذي تسبّب في مقتل 39 شخصاً في إسطنبول من المحتمل أنه “إيغوري”

مساعد رئيس الوزراء ويسي كايناك قال في تصريح لإحدى محطات التلفزة إن الإرهابي الذي قتل 39 شخصاً ليلة عيد رأس السنة من المحتمل أنه “إيغوري” أفاد مساعد رئيس الوزراء ويسي كايناك بأن الإرهابي الذي قتل 39 شخصاً في أحد النوادي الليلية في إسطنبول ليلة عيد رأس السنة، من المحتمل أنه أقراء المزيد من المصدر