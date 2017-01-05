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ويسي كايناك: الإرهابي الذي تسبّب في مقتل 39 شخصاً في إسطنبول من المحتمل أنه “إيغوري”

Posted by on January 5, 2017 0 Comment

مساعد رئيس الوزراء ويسي كايناك قال في تصريح لإحدى محطات التلفزة إن الإرهابي الذي قتل 39 شخصاً ليلة عيد رأس السنة من المحتمل أنه “إيغوري” أفاد مساعد رئيس الوزراء ويسي كايناك بأن الإرهابي الذي قتل 39 شخصاً في أحد النوادي الليلية في إسطنبول ليلة عيد رأس السنة، من المحتمل أنه أقراء المزيد من المصدر

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