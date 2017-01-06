أميركيان يقتحمان مطعما ويقتلان شابين أردنيين

كشف مقطع فيديو حديث جريمة دامية وقعت فجر الأربعاء وأسفرت عن مقتل شابين أردنيين في ولاية أنديانا بولس الأميركية. وظهر في الفيديو شخصان مسلحان يقتحمان المطعم قبيل ارتكاب الجريمة البشعة. وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إنها تتابع مع سفارة بلادها في واشنطن أنباء مقتل الشابين أثناء عملهما في مطعم أقراء المزيد من المصدر