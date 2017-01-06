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أميركيان يقتحمان مطعما ويقتلان شابين أردنيين

Posted by on January 6, 2017 0 Comment

كشف مقطع فيديو حديث جريمة دامية وقعت فجر الأربعاء وأسفرت عن مقتل شابين أردنيين في ولاية أنديانا بولس الأميركية. وظهر في الفيديو شخصان مسلحان يقتحمان المطعم قبيل ارتكاب الجريمة البشعة. وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إنها تتابع مع سفارة بلادها في واشنطن أنباء مقتل الشابين أثناء عملهما في مطعم أقراء المزيد من المصدر

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