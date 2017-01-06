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اقفال معبر حدودي بين الولايات المتحدة و كندا بسبب قتبلة

Posted by on January 6, 2017 0 Comment

عاجل.. أ ف ب: تحذير من وجود قنبلة يقفل معبرا حدوديا بين الولايات المتحدة و كندا أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرمباشر مباراة الداخلية و طنطا الأربعاء ٢٨-١٢-٢٠١٦ الدوري المصريابراج اليوم الخميس 15/9/2016 , حظك اليوم الخميس 15-9-2016 , توقعات الابراج اليوم 15 أقراء المزيد من المصدر

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