الأردن يوقف 12 “أساءوا” لضحايا هجوم إسطنبول

أوقف مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، الخميس، ١٢ شخصا بتهم تأييد وتشجيع العمل الارهابي المتمثل في هجوم إسطنبول وراح ضحيته أردنيان وخمسة جرحى. ووجه المدعي العام للموقوفين أيضا تهم التحريض على الكراهية والتفرقة والتحقير والتهكم على الضحايا وذويهم. وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد تتبعت حسابات العديد من الأشخاص الذين أقراء المزيد من المصدر