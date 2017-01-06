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السيسي يتبرع لبناء أكبر كنيسة ومسجد بالعاصمة الإدارية

Posted by on January 6, 2017 0 Comment

أثناء حضوره الكاتدرائية المرقسية السيسي بالعباسية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد تبرع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء أكبر كنيسة ومسجد بالعاصمة الإدارية الجديدة بمنحة خاصة منه قدرها 100 ألف جنيه. وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشعب المصري أثناء حضوره الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، قائلا “احنا بنحبكم أقراء المزيد من المصدر

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