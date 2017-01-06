اتهم زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في رسالة صوتية بُثت على الإنترنت، الخميس 5 يناير/كانون الثاني 2017، زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، بـ”الكذب” و”الافتراء” على القاعدة؛ لتشويه صورتها وعملها الجهادي، مؤكداً أن الأولوية في الجهاد يجب أن تكون لضرب أميركا. وقال الظواهري في رسالته وعنوانها “رسالتنا لأمتنا: لغير أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » الظواهري يهاجم البغدادي ويكشف عن رسالة بعث بها لـ”داعش” قبل عام
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