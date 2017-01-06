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تحت شعار الاعلام-العنف… بدء فعاليات المؤتمر الأول لاتحاد الاعلاميات العرب بالكويت 

Posted by on January 6, 2017 0 Comment

صرحت الاعلامية اسماء حبشي رئيس اتحاد الاعلاميات العرب عن افتتاحها فعاليات المؤتمر الاول لاتحاد الاعلاميات العرب الذي يرفع شعار ” الاعلام والعنف ” يوم الأحد 8 يناير الساعة العاشرة صباحا بدولة الكويت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك و بحضور معالي وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الحالي أقراء المزيد من المصدر

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