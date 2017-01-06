 تركيا: تنظيم بي كاكا هو من أصدر التعليمات لتنفيذ هجوم إزمير

عاجل من تركيا.. وزير العدل بكربوزداغ: تنظيم بي كاكا هو من أصدر التعليمات لتنفيذ هجوم إزمير، وتم اعتقال18مشتبها به على خلفية الهجوم الإرهابي أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانوفاة 18 طفلا في حضانة المبتسرين بمستشفى في مصرالاعلان عن الدورة الرابعة من مهرجان أقراء المزيد من المصدر