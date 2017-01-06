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تعرف على قرار المملكة لحصول الوافدين على الجنسية السعودية وفق هذا الشرط

Posted by on January 6, 2017 0 Comment

أوضحت المملكة العربية السعودية في بيان خاص بها إمكانية حصول الوافدين على الجنسية السعودية لعام 2017، وذلك بناء على قرار سعودي تم إصداره بأن كل من ولد بالأراضي السعودية يمكنه الحصول على الجنسية السعودية بعد وصوله إلى السن القانوني. وأعلنت المملكة أنها تمنح هؤلاء الوافدين من الذكور حرية الاختيار بين أقراء المزيد من المصدر

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