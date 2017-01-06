تعرف على قرار المملكة لحصول الوافدين على الجنسية السعودية وفق هذا الشرط

أوضحت المملكة العربية السعودية في بيان خاص بها إمكانية حصول الوافدين على الجنسية السعودية لعام 2017، وذلك بناء على قرار سعودي تم إصداره بأن كل من ولد بالأراضي السعودية يمكنه الحصول على الجنسية السعودية بعد وصوله إلى السن القانوني. وأعلنت المملكة أنها تمنح هؤلاء الوافدين من الذكور حرية الاختيار بين أقراء المزيد من المصدر