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صغير “إنسان الغاب” يتواجد للمرة الأولى في حديقة حيوان “بروكفيلد” في شيكاغو

Posted by on January 6, 2017 0 Comment

كُشف، الجمعة، عن صورٍ لأنثى إنسان الغاب من فصيلة “البوريني” مع مولودتها الصغيرة في حديقة حيوان “بروكفيلد” في شيكاغو، حيث احتضنت والدتها “صوفيا” وارتسم على ملامحها الوجه الشهير لشخصية النجم “بين ستيلر” في فيلم “بلو ستيل” في أول ظهور علني لها يوم الثلاثاء الماضي. وظهرت الأم وهي تأكل الخس أقراء المزيد من المصدر

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