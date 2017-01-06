عاجل: حصيلة إطلاق النار بمطار فورت لودرديل في فلوريدا 3 قتلى وعدد من الجرحى

عاجل: حصيلة حادث إطلاق النار بمطار فورت لودرديل في فلوريدا 3 قتلى وعدد من الجرحى أخبار قد تهمكاحباط محاولة تسلل في جرود جنتا البقاعيةتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمأمريكا : أم و أب ينزعان عن طفلهما أجهزة التنفس الاصطناعيفيديو: منتقبة مصرية تشغل جواهرجيًا لتمكن زميلتيها من أقراء المزيد من المصدر
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