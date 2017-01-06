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عاجل: مَقتلُ 33 سَجينًا فى أحْدَاثِ شَغبٍ جَديدةٍ فِي سَجنٍ بالبَرازِيل

Posted by on January 6, 2017 0 Comment

عاجل: مَقتلُ 33 سَجينًا فى أحْدَاثِ شَغبٍ جَديدةٍ فِي سَجنٍ بالبَرازِيل أخبار قد تهمكالميدل إيست توضح ما حصل مع طائرة اسطنبول بيروتعاجل.. السعودية: فهد فلاح الحربي وزوجته عبير محمد الحربي قاما بنقل الانتحاري إلى أبهاالمعلمين والمعلمات: بوصعب يلغي عطلة صيفية ومدرسيةوزراء الداخلية العرب يدينون حزب الله ويصفونه بالإرهابي والمشنوق أقراء المزيد من المصدر

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