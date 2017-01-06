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عاجل: هذه هوية واسم منفذ الهجوم بولاية فلوريدا 

Posted by on January 6, 2017 0 Comment

عاجل: وسائل إعلام أمريكية: منفذ الهجوم بولاية فلوريدا أمريكي يدعى “استيبان سانتياغو” ويبلغ 26 عاماً أخبار قد تهمكبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديإنذار كاذب عن عمل إرهابي حول كنيسة بشمال فرنسامصرع وإصابة 64 مهاجرا غير شرعي جراء نشوب حريق بقاربهمأمريكا.. مقتل امرأة وإصابة رجل جراء إطلاق أقراء المزيد من المصدر

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