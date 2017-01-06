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لبنان يخطو لتطبيع العلاقة مع دول الخليج من البوابة السعودية و«حزب الله» غير قلِق من زيارة عون للرياض

Posted by on January 6, 2017 0 Comment

يَمضي لبنان في ترجمةِ موجبات التسوية الكبيرة التي نقلتْ البلاد من مأزق “القعر المفتوح» الذي تلاشتْ معه مؤسساته الدستورية، الى معاودة إطلاق عجلة الدولة بانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية وتشكيل حكومة ائتلافية بـ “سرعة قياسية» عكَسها اكتمال النصاب السياسي لتفاهُم داخلي بمباركةٍ إقليمية جاء بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وبسعد الحريري أقراء المزيد من المصدر

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