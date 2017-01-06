يلتقي فريقا اسبانيول وديبورتيفو لاكورنيا في الساعة العاشرة الا ربع من مساء اليوم الجمعة، في اطار منافسات الاسبوع السابع عشر من الدوري الاسباني. مباشر مباراة اسبانيول و ديبورتيفو لاكورونا الجمعة 6-1-2017 الدوري الإسباني الدرجة الأولى 2017 منافسات الدوري الإسباني اليوم الجمعة أولى مباريات الأسبوع ال 17 في الدوري الإسباني بين أقراء المزيد من المصدر