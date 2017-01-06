مباشر مباراة الوحدات و الصريح بث مباشر الجمعة 6-1-2017 دوري المناصير الأردني للمحترفين 2017

سنؤمن البث المباشر…. يلتقي فريقا الوحدات والصريح في الساعة الثالثة من مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الأردني. يحتل الوحدات المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ويأتي الصريح في المركز التاسع برصيد 8 نقاط. مشاهدة مباراة الصريح والوحدات بث مباشر 06-01-2016 دوري المناصير الاردني مباشر مباراة الوحدات أقراء المزيد من المصدر