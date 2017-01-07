 أول سيدة للبيت الأبيض تظهر صورتها وهي عارية.. كيف ستكون ميلانيا ترامب السيدة الأولى؟

اليوم يأمل العديد من الناس في أن ثؤثر ميلانيا، الزوجة البراقة والبارعة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، على حياته بشكلٍ إيجابي. حيث يُشيد بها زوجها من كل قلبه، باعتبارها أُمّاً ممتازة لابنهما بارون، الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، ويُنظَر لها كسيدة أعمال أنيقة، في طريقها لتكون السيدة الأولى المثالية، أقراء المزيد من المصدر