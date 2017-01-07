آخر الأخبار
Home » أخبار العالم »  أول سيدة للبيت الأبيض تظهر صورتها وهي عارية.. كيف ستكون ميلانيا ترامب السيدة الأولى؟

 أول سيدة للبيت الأبيض تظهر صورتها وهي عارية.. كيف ستكون ميلانيا ترامب السيدة الأولى؟

Posted by on January 7, 2017 0 Comment

اليوم يأمل العديد من الناس في أن ثؤثر ميلانيا، الزوجة البراقة والبارعة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، على حياته بشكلٍ إيجابي. حيث يُشيد بها زوجها من كل قلبه، باعتبارها أُمّاً ممتازة لابنهما بارون، الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، ويُنظَر لها كسيدة أعمال أنيقة، في طريقها لتكون السيدة الأولى المثالية، أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com