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السعودية: الداخلية تكشف تفاصيل مقتل “الصيعري” و “الصاعدي”

Posted by on January 7, 2017 0 Comment

أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، مساء السبت (7 يناير 2017)، عن تفاصيل مقتل المطلوبين “الصيعري” و”الصاعدي” بواسطة الجهات الأمنية اليوم. وقال إن الجهات الأمنية، وبفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم من خلال أدائها لمهامها وواجباتها في مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره وكشف مخططاتهم والإطاحة بشبكاتهم وإحباط عملياتهم التي يستهدفون بها أقراء المزيد من المصدر

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