المرعبي: نعمل على خطة حكومية بالتعاون مع المنظمات الدولية للاستجابة لأزمة النزوح بسلسلة مشاريع حيوية

أعلن وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين معين المرعبي، انطلاق ورشة العمل التنموية في محافظة عكار، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وذلك خلال زيارته بلدية حلبا، حيث عقد اجتماعا مع عدد من رؤساء اتحادات بلديات عكار، في حضور النائب نضال طعمة، رئيس بلدية حلبا عبد الحميد الحلبي، رئيس أقراء المزيد من المصدر