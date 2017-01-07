دعا رئيس حركة “التغيير” ايلي محفوض، محازبي “القوات” و”الكتائب” الى “التوقف عن حملة الاتهامات المتبادلة رأفة بأرواح الشهداء لأن المعركة بمكان آخر”. وقال في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “بعد انفراط عقد 14 آذار وهذا كان مسعى دؤوبا من قبل الفريق الآخر وقد نجح بكسر تحالف عمر لعشر سنوات ادعو فريقنا أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » المعركة بمكان آخر… محفوض لمحازبي القوات والكتائب: اذا سقط الهيكل فسيسقط على رؤوسنا جميعا
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