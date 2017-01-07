المعركة بمكان آخر… محفوض لمحازبي القوات والكتائب: اذا سقط الهيكل فسيسقط على رؤوسنا جميعا

دعا رئيس حركة “التغيير” ايلي محفوض، محازبي “القوات” و”الكتائب” الى “التوقف عن حملة الاتهامات المتبادلة رأفة بأرواح الشهداء لأن المعركة بمكان آخر”. وقال في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “بعد انفراط عقد 14 آذار وهذا كان مسعى دؤوبا من قبل الفريق الآخر وقد نجح بكسر تحالف عمر لعشر سنوات ادعو فريقنا أقراء المزيد من المصدر