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بالفيديو: الداخلية السعودية تحبط عملية إرهابية شمال الرياض

Posted by on January 7, 2017 0 Comment

كشف مقطع فيديو متداول جانبا من العملية الأمنية الناجحة التي نفذتها قوات الأمن فجر اليوم بالرياض والتي تمكنت من خلالها من قتل اثنين من الإرهابيين الخطيرين. وأظهر الفيديو محاولة الإرهابييْن الاستيلاء على دورية أمنية بعد تضييق الخناق عليهما في أحد أحياء شمال الرياض قبل أن يتصدى لهما أحد رجال الأمن أقراء المزيد من المصدر

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