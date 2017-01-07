بالفيديو: الداخلية السعودية تحبط عملية إرهابية شمال الرياض

كشف مقطع فيديو متداول جانبا من العملية الأمنية الناجحة التي نفذتها قوات الأمن فجر اليوم بالرياض والتي تمكنت من خلالها من قتل اثنين من الإرهابيين الخطيرين. وأظهر الفيديو محاولة الإرهابييْن الاستيلاء على دورية أمنية بعد تضييق الخناق عليهما في أحد أحياء شمال الرياض قبل أن يتصدى لهما أحد رجال الأمن أقراء المزيد من المصدر