كشف مقطع فيديو متداول جانبا من العملية الأمنية الناجحة التي نفذتها قوات الأمن فجر اليوم بالرياض والتي تمكنت من خلالها من قتل اثنين من الإرهابيين الخطيرين. وأظهر الفيديو محاولة الإرهابييْن الاستيلاء على دورية أمنية بعد تضييق الخناق عليهما في أحد أحياء شمال الرياض قبل أن يتصدى لهما أحد رجال الأمن أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » بالفيديو: الداخلية السعودية تحبط عملية إرهابية شمال الرياض
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