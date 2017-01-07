وصف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المملكة العربية السعودية ب “الممتازة وستحتوي على مضامين أبرزها المساعدة العسكرية للجيش اللبناني وعودة السياح الخليجيين الى لبنان”. ورأى “ان جلسة الحكومة الأولى ليست عاطلة أبدا كبداية الى حين انتظام الأمور كما يجب”. واذ أكد أن أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » سرايا المقاومة هي مجموعات مسلحة.. جعجع:زيارة عون الى طهران أمر طبيعي لست ضد مساعدة عسكرية إيرانية
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!