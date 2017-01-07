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سرايا المقاومة هي مجموعات مسلحة.. جعجع:زيارة عون الى طهران أمر طبيعي لست ضد مساعدة عسكرية إيرانية

Posted by on January 7, 2017 0 Comment

وصف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المملكة العربية السعودية ب “الممتازة وستحتوي على مضامين أبرزها المساعدة العسكرية للجيش اللبناني وعودة السياح الخليجيين الى لبنان”. ورأى “ان جلسة الحكومة الأولى ليست عاطلة أبدا كبداية الى حين انتظام الأمور كما يجب”. واذ أكد أن أقراء المزيد من المصدر

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