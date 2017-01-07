طفل أُصيب بـ شلل نصفي في تفجير إسطنبول يصل جدة.. ويبحث عن والده وشقيقه اللذين قتلا في الحادث

وصل إلى مطار #الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الطفل جواد طاهر المالكي، أحد مصابي تفجير مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية، الذي وقع نهاية يونيو الماضي وأسفر عن مقتل وإصابة نحو 280 شخصاً بينهم سعوديون. وذكر عبدالله المالكي- جد الطفل- إن جواد (13 عاماً) أُصيب في رأسه ما أدى لشلّ حركته تماماً، أقراء المزيد من المصدر