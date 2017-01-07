آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل: القبض على ضابط  أمريكي بمطار القاهرة 

عاجل: القبض على ضابط  أمريكي بمطار القاهرة 

Posted by on January 7, 2017 0 Comment

عاجل : القبض على ضابط في الجيش الأمريكي بمطار القاهرة بتهمة محاولة تهريب 50ألف دولار و ذخيرة حية لسلاح قناصة أخبار قد تهمك12 سيناريو لنتائج الانتخابات الرئاسيةمقتل 3 وإصابة 12 إثر إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكيةعاجل: طالبان تخطف 50 شخصا وتقتل 12 في هجمات بأفغانستانمعرض للويسكي للمرة الاولى في بيروتإخلاء أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com