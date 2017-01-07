عاجل.. المرصد السوري: ارتفاع حصيلة تفجير اعزاز شمال سوريا إلى 43 قتيلا أخبار قد تهمكميشال سماحة سيمثل اليوم امام المحكمة العسكرية بعد ان رفض رئيس المحكمة التقرير الطبيألمانيا توافق على توريد الأسلحة للسعودية وسلطنة عمانمفاجأة.. ملياردير من الشرق الأوسط سبب انفصال أنجلينا جولي وبراد بيت‏طريق ⁧‫ضهر البيدر‬⁩ سالكة امام جميع أقراء المزيد من المصدر