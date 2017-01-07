عاجل: مقتل 8 من الجيش العراقي في هجوم انتحاري ل داعش غرب الأنبار أخبار قد تهمكنجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلالاعلان عن الدورة الرابعة من مهرجان فوتوميد لبنان12 سيناريو لنتائج الانتخابات الرئاسيةعاجل: إغلاق مطار أوكلاهوما بعد تبادل لإطلاق النار ومقتل شخصالقوات التركية توقف 8 أقراء المزيد من المصدر