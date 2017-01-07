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غرق الدكتور لى تشن هوا مدير معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس في شرم الشيخ

Posted by on January 7, 2017 0 Comment

غرق الدكتور لى تشن هوا مدير معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس في شرم الشيخ. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة أقراء المزيد من المصدر

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