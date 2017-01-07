افيد ان شبانا من بشمزين وجوارها، قطعوا الطريق عند مستديرة بشمزين، احتجاجا على وجود حفر في الطرقات تتسبب بحوادث سير وأضرار مادية في السيارات. أخبار قد تهمكاحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016المسيحيون بين داعش الموصل وبغدادماكدونالدز وستاربكس.. إنترنت بلا محتوى إباحيمقتل مواطن صدماً في أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » قطع طريق بشمزين احتجاجا على وجود حفر في الطرقات
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!