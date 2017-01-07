قطع طريق بشمزين احتجاجا على وجود حفر في الطرقات

افيد ان شبانا من بشمزين وجوارها، قطعوا الطريق عند مستديرة بشمزين، احتجاجا على وجود حفر في الطرقات تتسبب بحوادث سير وأضرار مادية في السيارات. أخبار قد تهمكاحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016المسيحيون بين داعش الموصل وبغدادماكدونالدز وستاربكس.. إنترنت بلا محتوى إباحيمقتل مواطن صدماً في أقراء المزيد من المصدر