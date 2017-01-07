كنعان: بحثنا قانون الانتخاب وهناك تقارب جدي بالصيغ ونأمل التوصل الى قراءة مشتركة مع الجميع

عرض رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع، في معراب، مع وزير الإعلام ملحم الرياشي وأمين سر “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان، الأوضاع السياسية العامة. وقال كنعان عقب اللقاء: “شكّل قانون الانتخاب الموضوع الأساسي للقائنا ولاسيما أننا نعلم أن المهل باتت داهمة ومدى أهمية هذا القانون للإصلاح والتمثيل السياسي الصحيح أقراء المزيد من المصدر