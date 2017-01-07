عرض رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع، في معراب، مع وزير الإعلام ملحم الرياشي وأمين سر “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان، الأوضاع السياسية العامة. وقال كنعان عقب اللقاء: “شكّل قانون الانتخاب الموضوع الأساسي للقائنا ولاسيما أننا نعلم أن المهل باتت داهمة ومدى أهمية هذا القانون للإصلاح والتمثيل السياسي الصحيح أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » كنعان: بحثنا قانون الانتخاب وهناك تقارب جدي بالصيغ ونأمل التوصل الى قراءة مشتركة مع الجميع
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