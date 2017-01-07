وجه الأب فادي تابت رئيس مجلس إدارة مركز الكريم الإعلامي المؤلف من إذاعة صوت المحبة وتلفزيون المحبة ومسرح ومجلة المحبة رسالة إلى الوزير الصديق ملحم رياشي بعد معرفته بالإجتماع الإعلامي الإستشاري الذي أقامته الوزارة وعدم دعوة صوت لبنان حسب ليبانون ديبايت سقط سهواً مما استدعى إتصال الوزير الرياشي بالمدير العام أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » متمنياً أن يكون سقط سهواً.. الأب تابت يوجه رسالة إلى وزير الإعلام عن عدم دعوة إذاعة وتلفزيون ومسرح ومجلة
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