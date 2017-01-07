آخر الأخبار
Home » لبنان » متمنياً أن يكون سقط سهواً.. الأب تابت يوجه رسالة إلى وزير الإعلام عن عدم دعوة إذاعة وتلفزيون ومسرح ومجلة

متمنياً أن يكون سقط سهواً.. الأب تابت يوجه رسالة إلى وزير الإعلام عن عدم دعوة إذاعة وتلفزيون ومسرح ومجلة

Posted by on January 7, 2017 0 Comment

وجه الأب فادي تابت رئيس مجلس إدارة مركز الكريم الإعلامي المؤلف من إذاعة صوت المحبة وتلفزيون المحبة ومسرح ومجلة المحبة رسالة إلى الوزير الصديق ملحم رياشي بعد معرفته بالإجتماع الإعلامي الإستشاري الذي أقامته الوزارة وعدم دعوة صوت لبنان حسب ليبانون ديبايت سقط سهواً مما استدعى إتصال الوزير الرياشي بالمدير العام أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com