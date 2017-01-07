محاولة اغتيال موظف في القنصلية الأمريكية بالمكسيك

أعلنت النيابة العامة بالمكسيك، أن موظفًا في قنصلية الأمريكية أصيب اليوم بالرصاص في مدينة جوادا لاخارا في غرب البلاد. وقالت النيابة فى بيان لها، إن “موظفًا رسميًا في قنصلية الولايات المتحدة أصيب بسلاح ناري حسب التقرير الطبي وحالته مستقرة”. وبثت البعثة الدبلوماسية الاميركية شرائط فيديو للهجوم وعرضت مكافأة بقيمة 20 أقراء المزيد من المصدر