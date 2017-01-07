آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » معلومات جديدة عن مكان اختباء منفذ هجوم إسطنبول في ليلة راس السنة

معلومات جديدة عن مكان اختباء منفذ هجوم إسطنبول في ليلة راس السنة

Posted by on January 7, 2017 0 Comment

كشفت صحيفة”Aksam” التركية، معلومات جديدة بخصوص المتهم بتنفيذ الهجوم على الملهى الليلي في إسطنبول، في ليلة رأس السنة، والذي أسفر عن مقتل 36 شخصاً. وقالت الصحيفة في تقرير لها، أن منفذ الهجوم زار المكان، وقام بجولة استكشافية لأكثر من نصف ساعة، قبل أسبوع من تنفيذ المجزرة، وأنه استطاع تبديل ملابسه أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com