معلومات جديدة عن مكان اختباء منفذ هجوم إسطنبول في ليلة راس السنة

كشفت صحيفة”Aksam” التركية، معلومات جديدة بخصوص المتهم بتنفيذ الهجوم على الملهى الليلي في إسطنبول، في ليلة رأس السنة، والذي أسفر عن مقتل 36 شخصاً. وقالت الصحيفة في تقرير لها، أن منفذ الهجوم زار المكان، وقام بجولة استكشافية لأكثر من نصف ساعة، قبل أسبوع من تنفيذ المجزرة، وأنه استطاع تبديل ملابسه أقراء المزيد من المصدر