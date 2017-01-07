نديم الجميل: السجال الدائر بين رفاق المدرسة الواحدة لا مبرر له وما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا

دعا النائب نديم الجميل، في بيان وزعه مكتبه الاعلامي، مناصري حزبي “الكتائب اللبنانية” و”القوات اللبنانية” إلى وقف السجال الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء في البيان: “ان الذي حصل في الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بعض التصريحات، لا ينم لا من قريب ولا من بعيد، عن الروح أقراء المزيد من المصدر