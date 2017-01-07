دعا النائب نديم الجميل، في بيان وزعه مكتبه الاعلامي، مناصري حزبي “الكتائب اللبنانية” و”القوات اللبنانية” إلى وقف السجال الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء في البيان: “ان الذي حصل في الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بعض التصريحات، لا ينم لا من قريب ولا من بعيد، عن الروح أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » نديم الجميل: السجال الدائر بين رفاق المدرسة الواحدة لا مبرر له وما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا
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