أداء الحريري يخدم مصلحة حزب الله.. الضاهر: السعودية وكل دول «التعاون» كانت وستبقى الدرع العربية

رأى نائب عكار عضو كتلة المستقبل سابقا خالد الضاهر، ان زيارة رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي للبنان عشية زيارة الرئيس عون للمملكة العربية السعودية، هي من جهة محاولة إيرانية للتأكيد على أن الساحة اللبنانية محجوزة للاعب الإيراني، ومن جهة ثانية رسالة واضحة لا لبس أقراء المزيد من المصدر