“الانتحار” السبب الرئيسي في وفاة جنود الجيش الإسرائيلي في 2016

قال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي إن “الانتحار” هو سبب الوفيات الرئيسي بين صفوف جنود الجيش خلال عام 2016 الماضي، حيث أقدم 15 جنديا على الانتحار. وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيانه الذي نشرته الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن عدد الجنود الذين لقوا حتفهم عام 2016 في عمليات عسكرية وغيرها من أقراء المزيد من المصدر