البيت الأبيض يتهم «إليسا» بتزوير الانتخاب لصالح ترامب

وضع البيت الأبيض الشابة الروسية إليسا شيفتشنكو على قائمة عقوبات، بعد شكوك بأنها ساعدت روسيا على التدخل فى قرصنة الانتخابات الأمريكية دعما للمرشح الجمهورى ترامب، حيث توفرت معلومات عن شركة “زد أو آر»، أنها مدت جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بأبحاث تقنية. ونفت شيفتشينكو مشاركتها فى أى أعمال لصالح الحكومة الروسية، أقراء المزيد من المصدر