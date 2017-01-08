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السعودية تقرُّ آليةً سريعة لمنح التأشيرات للمستثمرين.. سيحصلون عليها خلال ساعات

Posted by on January 8, 2017 0 Comment

أقرت وزارة الخارجية السعودية، آلية سريعة لمنح تأشيرات الدخول إلى أراضيها للمستثمرين، وسيكون بإمكانهم الحصول عليها خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، وفقاً لما ذكره موقع “العربية نت“، الأحد 8 يناير/كانون الثاني 2017. أخبار قد تهمكنجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلحفل استقبال للجالية اللبنانية أقراء المزيد من المصدر

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