السعودية تقرُّ آليةً سريعة لمنح التأشيرات للمستثمرين.. سيحصلون عليها خلال ساعات

أقرت وزارة الخارجية السعودية، آلية سريعة لمنح تأشيرات الدخول إلى أراضيها للمستثمرين، وسيكون بإمكانهم الحصول عليها خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، وفقاً لما ذكره موقع “العربية نت“، الأحد 8 يناير/كانون الثاني 2017. أخبار قد تهمكنجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلحفل استقبال للجالية اللبنانية أقراء المزيد من المصدر