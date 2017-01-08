الضاهر: لتبسط مؤسسات الدولة سلطتها على كل الأراضي ونرفض ان يكون صيف وشتاء تحت سقف واحد

أقام نادي الجهاد الرياضي، إحتفالا في الميناء، وزعت خلاله الجوائز على الفائزين في الدورة الرياضية بكرة القدم التي نظمها النادي، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وشارك فيها 32 ناديا في مناطق التبانة وجبل محسن ومختلف أحياء طرابلس، في حضور النائب خالد الضاهر، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى محمد المراد ورؤساء أقراء المزيد من المصدر