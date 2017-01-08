بهية الحريري في احتفال كشافة الجراح في صيدا: في طليعة المؤسسات التي تعزز المسؤولية الإجتماعية لدى الأجيال

رعت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري، الاحتفال المركزي الذي اقامته جمعية كشافة الجراح، لمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسها في قاعة ثانوية رفيق الحريري في صيدا، في حضور ممثل الرئيس فؤاد السنيورة مدير مكتبه طارق بعاصيري، ممثل الامين العام لتيار “المستقبل” احمد الحريري عضو مكتب منسقية التيار في الجنوب أقراء المزيد من المصدر