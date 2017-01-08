تركيا تتهم أمريكا بشن هجوم إلكترونى وقطع الكهرباء عن اسطنبول

أعلن وزير الطاقة التركى بيرات البيرق، أن وزارته تعرضت لهجوم إلكترونى من الولايات المتحدة تسبب بانقطاعات متكررة للتيار الكهربائى. ونقلت روسيا اليوم عن موقع “توركش مينوت”، إن انقطاع التيار الكهربائى فى الآونة الأخيرة أدى إلى تزايد الشكاوى من سكان اسطنبول والمدن القريبة منها. وكتب البيرق، وهو صهر الرئيس أردوغان الأسبوع أقراء المزيد من المصدر