تشييع الفنان سليمان الباشا بمأتم حاشد في بلدته دميت ياغي: نودع رفيقا من الزمن الجميل كان مثالا للصدق والإخلاص والتفاني

شيع “الحزب التقدمي الاشتراكي”، نقابة الممثلين والمسرح والإذاعة والتلفزيون، “جبهة التحرر العمالي” ومنطقة الجبل وأهالي بلدة دميت، الفنان سليمان الباشا، في مأتم شعبي مهيب حضره الشيخ سامي أبو المنى ممثلا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، أصلان جنبلاط ممثلا رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، عضوا “اللقاء الديمقراطي” النائبان أقراء المزيد من المصدر