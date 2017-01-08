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ديلى ميل تنشر وثائق سرية تخص نزاع أنجلينا وبراد بيت على حضانة أطفالهما

Posted by on January 8, 2017 0 Comment

بعد أكثر من 4 أشهر من النزاع بين النجمين العالميين أنجلينا جولى وبراد بيت اتفق فيها الطرفان على نظام مؤقت لحضانة أطفالهما وإبعاد الإعلام عن تفاصيل صراعهما حتى لا يؤثر بالسلب على أطفالهما، تم تسريب وثائق سرية لتفاصيل صراعهما بالمحاكم، حيث أظهرت الوثائق اتهامات أنجلينا جولى لبراد أنه خائف من أقراء المزيد من المصدر

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