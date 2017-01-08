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رجل يهاجم كاهنا وأحد العاملين بكنيسة سانتا ماريا ميجورى البابوية في روما

Posted by on January 8, 2017 0 Comment

قام رجل بالاعتداء على كاهن وأحد أمناء المقتينات المقدسة بكنيسة سانتا ماريا ميجوري البابوبة في روما، حسبما ذكرت وكالتا أنباء “أنسا” و”إيه دى إن كرونوس″ الإيطاليتان السبت. وذكرت التقارير أن الرجل المعتدى هاجم الكاهن وأحد أمناء المقتنيات المقدسة بالكنيسة بقطعة من الزجاج المكسور فأصاب أحدهما بجروح خطيرة. والقى القبض على أقراء المزيد من المصدر

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