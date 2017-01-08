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صحيفة بريطانية: ترامب يعلن الحرب على المسلمين

Posted by on January 8, 2017 0 Comment

قالت صحيفة ديلي اكسبرس البريطانية إن دعوات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بنقل سفارة أمريكا في إسرائيل إلى القدس يمثل حربا معلنة على المسلمين حسب وصف مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. وأوضحت الصحيفة، اليوم السبت، أن رغبة ترامب بنقل السفارة للقدس يمثل قلبا لسياسات الحكومة الأمريكية أقراء المزيد من المصدر

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