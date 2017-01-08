صحيفة بريطانية: ترامب يعلن الحرب على المسلمين

قالت صحيفة ديلي اكسبرس البريطانية إن دعوات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بنقل سفارة أمريكا في إسرائيل إلى القدس يمثل حربا معلنة على المسلمين حسب وصف مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. وأوضحت الصحيفة، اليوم السبت، أن رغبة ترامب بنقل السفارة للقدس يمثل قلبا لسياسات الحكومة الأمريكية أقراء المزيد من المصدر