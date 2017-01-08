عاجل: إصابة 15 إسرائيليا في حادث دهس يشتبه انه متعمد في القدس الغربية أخبار قد تهمكمباشر مباراة الشباب والباطن الجمعة 30-12-2016 دوري جميل السعوديالدورة الرابعة من مهرجان “فوتوميد” إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافيالدوري الفرنسي: الضباب يؤجل مباراة ديجون ومارسيليافيديو: إنتخاب ساندي تابت ملكة جمال لبنان لعام 2016نقل قالب حلوى كبير على أقراء المزيد من المصدر
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