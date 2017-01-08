عاجل: ارتفاع حصيلة عملية دهس جنود إسرائيليين فى القدس ل 6 قتلى أخبار قد تهمكتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهم12 سيناريو لنتائج الانتخابات الرئاسيةقيادة التحالف: سقوط صاروخ حوثي تجاه خميس مشيط المركب لبناني: إحباط تهريب أطنان من حشيش وبنادق بمركب أمام سواحل مصرالقوات الاسرائيلية أطلقت أقراء المزيد من المصدر
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