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عاجل: استقالة مساعدة الوزير البريطاني التي ظهرت في تسجيلات السفارة الإسرائيلية

Posted by on January 8, 2017 0 Comment

عاجل: استقالة مساعدة الوزير البريطاني التي ظهرت في تسجيلات السفارة الإسرائيلية. وكان السفير الإسرائيلى لدى المملكة المتحدة اعتذر بعدما سُجل سرًّا مقطع فيديو لمسؤول كبير في سفارته يقول فيه إنه يريد “الخلاص من” سير آلان دنكن وزير الدولة لشؤون أوروبا والأمريكتين في وزارة الخارجية البريطانية. وأدلى المسؤول أقراء المزيد من المصدر

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