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عاجل: الجيش الاسرائيلي يفتح تحقيقا في هروب الجنود من منفذ عملية الشاحنة 

Posted by on January 8, 2017 0 Comment

عاجل.. القناة السابعة الإسرائيلية: الجيش الاسرائيلي يفتح تحقيقا رسمياً في هروب عشرات الجنود من منفذ عملية الشاحنة وعدم إطلاقهم النار. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع أقراء المزيد من المصدر

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