عاجل.. انهيار مئذنة مسجد “ابن خلدون” وتهشم 3 سيارات في الإسكندرية

انهارت مئذنة مسجد ابن خلدون بمنطقة بحري بغرب محافظة الإسكندرية، قبل قليل، وذلك نظرًا لحالة الطقس السيئ والرياح الشديدة التي تتعرض لها المحافظة الساحلية، منذ مساء أمس السبت. وأسفر الانهيار عن تشهم 3 سيارات تصادف وجودهم أسفل المسجد، وأبلغ الأهالي قوات الأمن لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة. جدير بالذكر أن مسجد أقراء المزيد من المصدر