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عاجل: قتلى وجرحى في تفجير انتحاري جديد استهدف سوقا شعبيا شرقي العاصمة بغداد

Posted by on January 8, 2017 0 Comment

عاجل: قتلى وجرحى في تفجير انتحاري جديد استهدف سوقا شعبيا شرقي العاصمة بغداد أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في أقراء المزيد من المصدر

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